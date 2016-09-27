Двое россиян задержаны в Польше за запуск беспилотника

В Польше задержаны двое граждан России, их обвиняют в запуске беспилотника у зданий правительства страны и Бельведерского дворца в центре Варшавы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры города.

Там отметили, что формально это дело ведет окружная прокуратура, однако все процессуальные действия переданы спецслужбе — Агентству внутренней безопасности.

Беспилотник, летавший в районе правительственного квартала Варшавы, был замечен накануне утром. Оператор летательного аппарата был задержан.

Полеты в этой части города требуют особого разрешения. За нарушение закона предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.