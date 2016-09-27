Россия вскоре снимет запрет на импорт овощей и фруктов из Египта

Запрет на импорт овощей и фруктов из Египта будет снят в течение 3-5 дней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Россельхознадзор.

Там отметили, что такая договоренность была предварительно достигнута на переговорах с представителями Минсельхоза Египта. При этом ввоз египетского картофеля останется пока под запретом. Как сообщили в российском ведомстве, вопрос о поставках картофеля может быть решен в октябре-ноябре, после того как российские специалисты проведут его инспекцию.

С 22 сентября Россельхознадзор запретил поставки овощей и фруктов из Египта из-за обнаружения в них опасных вредителей.

26 сентября Москву посетила делегация Минсельхоза Египта, которая представила план устранения нарушений.

Египет является крупным поставщиком цитрусовых в Россию.