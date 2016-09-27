Минюст возобновил выплаты по решениям суда ЕСПЧ
Минюст РФ возобновит выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщает «Коммерсантъ».
Как сообщает издание, приостановку выплат ведомство объяснило недостаточностью выделенных средств».
В настоящее время, например, челябинскому онкобольному Андрею Лаврову ЕСПЧ присудил компенсацию в размере 20 тысяч евро за ненадлежащее лечение во время заключения. Это решение было принято 1 июня, а деньги Лавров получил только 15 сентября.
Как сообщает издание, Минюст подал заявку в Минфин на получение денег 30 августа. Однако выплатил Лаврову как основную сумму, так и проценты за 13 дней просрочки — около 23 евро.
С опозданием на 20 дней получил компенсацию гражданин Молдавии Михаил Новрук, которому было отказано во въезде в Россию из-за положительного ВИЧ-статуса. Суд ЕСПЧ постановил выплатить ему 17 тысяч евро до 1 сентября 2016 года.