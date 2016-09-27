Россия обнулила экспортную пошлину на пшеницу до 1 июля 2018 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обнулении экспортной пошлины на пшеницу с 23 сентября 2016 года до 1 июля 2018 года. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«С 23 сентября 2016 года до 1 июля 2018 года по это позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 0 рублей»,— говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило предложение Минсельхоза по изменению экспортной пошлины на зерно и закупочных цен в рамках государственной интервенции. Однако дата выхода соответствующего постановления правительства не была известна.

Экспортная пошлина на пшеницу действовала в России с 2015 года для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна, так как после ослабления рубля экспортировать зерно стало выгоднее его продажи внутри страны. При этом формула расчета экспортной пошлины несколько раз менялась.