Хакеров из Fancy Bear обвинили в атаке на компьютеры с Mac OS

Хакеры из группировки Fancy Bear впервые использовали вирус, поражающий компьютеры, работающие на операционной системе Mac OS. Об этом сообщает Dark Reading со ссылкой на данные компании по защите данных Palo Alto Networks.

Жертвами киберпрестпуников стали специалисты американской авиакосмической промышленности.

Как сообщил представитель Palo Alto Networks Райан Олсон, хакеры не стали искать уязвимости в системе, вместо этого злоумышленники рассылали письма со ссылками на файлы с расширением pdf. Вместо текстовых файлов на компьютер загружался вирус.

Он также сообщил, что ранее хакеры атаковали операционную систему Windows и один раз Linux, атака на Mac OS зафиксирована впервые.

Как сообщает издание Dark Reading, группа российских хакеров Fancy Bear действует с середины 2000-х годов. Известна интересом к аэрокосмической, оборонной, энергетической промышленности, медиаиндустрии, сайтам правительств США, стран Западной Европы, Канады, Китая, Грузии, Ирана, Японии и Южной Кореи.

14 сентября Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило во взломе базы данных с конфиденциальной информацией по медицинским характеристикам атлетов, участвовавших в прошлом месяце в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

24 сентября руководство компании Yahoo! обвинило во взломе системы и похищении миллионов учетных записей пользователей в 2014 году хакеров из России.