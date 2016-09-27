Президент Колумбии и лидер повстанцев подписали мирное соглашение

Колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос и лидер левой повстанческой группировки Революционных вооруженных сил страны (FARC) Тимолеон Хименес заключили мирное соглашение, сообщает ВВС.

Собравшиеся в Картахене были одеты в белое, символизируя мир, который наступит после окончания конфликта, длившегося 52 года. Подписано мирное соглашение было ручкой, сделанной из патрона.

FARC, бывшее вооруженное крыло Коммунистической партии Колумбии, участвует в конфликте с 1964 года. За это время погибли более 260 тысяч человек, и более шести миллионов вынуждены был покинуть родные места.

Лидер группировки Хименес принес извинения всем пострадавшим от конфликта.

«Я бы хотел попросить прощения за всю боль, что принесла эта война», — заявил он.

Президент Сантос заявил, что сегодняшний день станет праздником для всей нации, так как теперь она сможет достичь своей мечты — мира в стране.