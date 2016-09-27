ФАС пригрозила Apple проверкой цен на iPhone 7

Если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ снова зафиксирует нарушения ценообразования на продукцию американской компании Apple в России, то может инициировать соответствующую проверку в отношении конкретно iPhone 7. Об этом РИА Новости заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев.

Напомним, в минувшем августе российское антимонопольное ведомство уже возбуждало в отношении Apple дело в связи с устанавливаемыми на ее продукцию ценами на рынке РФ. Ранее замглавы ФАС Андрей Цариковский пояснял, что «уважаемое яблоко» подозревается в координации ценообразования на iPhone в России.

Антимонопольный экономист, эксперт в области прикладной микроэкономики Вадим Новиков пояснил «Полит.ру», что, если антимонопольная служба обяжет Apple отказаться от регулирования цен на iPhone при их перепродаже дилерами, ситуация ударит по карману российского покупателя.

Продажа iPhone 7 и iPhone 7 Plusв России стартовала 23 сентября. Уже в первые дни ее объемы превысили аналогичные показатели по iPhone 6 и iPhone 6 Plus примерно в два раза: за несколько дней было реализовано более 30 тысяч смартфонов по цене 56990 до 85990 рублей.