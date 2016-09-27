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27 сентября 2016, 15:54
пищевая промышленность Россия сельское хозяйство

Мукомолы заявили об ухудшении качества хлебопекарной пшеницы

Пшеница
Пшеница
Andreas Metz

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич заявил, что серьезно обеспокоен низким качеством зерна урожая этого года. Об этом он сообщил на 12-м съезде мукомолов, пишет «Интерфакс».

«Представители мукомольной отрасли РФ серьезно обеспокоены низким качеством зерна в этом году. Дефицит продовольственной пшеницы 3-го класса, необходимой для получения хлебопекарной муки, они оценивают в 12,6 млн тонн», — заявил Гуревич, добавив, что качество зерна снижается с каждым годом.

Он сообщил, что в 2012 году доля пшеницы 3-го класса в валовом сборе пшеницы составила 48,2%, в 2013 году она снизилась до 38,5%, в 2014 году — до 34,2%, в 2015 году — до 33,2%.

Гуревич также сообщил, что почти принят проект ГОСТа, согласно которому, при отсутствии заражения, становится возможным ввод в помольные партии зерна пшеницы 5-го класса — фуражной.

В феврале 2016 года президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский признал, что кормовая пшеница уже сейчас используется и «это не секрет».

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