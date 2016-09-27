Уехавшие россияне начнут отчитываться о счетах за рубежом

Минфин предложил наделить граждан России статусом валютных резидентов вне зависимости от того, сколько времени они прожили за границей. Законопроект Минфина опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Валютных резидентов могут обязать уведомлять российские налоговые службы об открытии счетов в зарубежных банках, а также предоставлять отчет о транзакциях в ежегодном режиме.

Согласно проекту, данное правило не будет затрагивать тех, кто проживает за рубежом больше года. Согласно законопроекту, если россиянин решит вернуться на родину после проживания за границей более года, то он будет обязан отчитаться обо всех зарубежных счетах и валютных операциях за это время. Данное нововведение затронет и тех, кто приехал в Россию на срок от трех месяцев в течение года, но собирается возвращаться обратно.

Новые правила предложено ввести в действие с 1 января 2018 года.

Отметим, согласно действующим правилам, законно проживающие за рубежом граждане через год перестают быть валютными резидентами России. Нововведение может коснуться как минимум 2 млн человек.