Госдеп заверил в открытости Керри для бесед с Лавровым
Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер заверил, что глава Госдепартамента Джон Керри «полностью открыт» для разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
По словам Тонера, США заинтересованы в том, чтобы этот канал двустороннего общения — на уровне министров иностранных дел — продолжал оставаться открытым и действовал.
Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о заявлении президента США Барака Обамы о том, что тот всегда поддерживал идею взаимодействия с Россией. «Видимо, военные не слишком слушаются верховного главнокомандующего», — сыронизировал министр.
Последняя по времени встреча Лаврова и Керри состоялась 22 сентября в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН и была посвящена вопросам урегулирования сирийского конфликта.