Роспотребнадзор предупредил об эпидемии «гонконгского» гриппа

В этом году в Россию может прийти «гонконгский» вариант вируса гриппа AH3N2, сообщила на пресс-конференции глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Вирус AH3N2 появился в 1968 году, в тот и следующий год от «гонконгского гриппа» умерли до 750 тысяч человек.

«Протекает он не очень легко, и в этом году в новом варианте, по прогнозам, он придет на территорию Северного полушария и в Россию», — сообщила Попова.

По ее словам, новый для России вирус гриппа несет особые риски для детей и пожилых людей. В связи с этим она призвала привиться от болезни.