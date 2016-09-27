27 сентября 2016, 11:23
В Ставропольском крае убит заместитель имама
По факту убийства заместителя имама в поселке Кара-Тюбе Нефтекумского Буденовский межрайонный отдел СК РФ возбудил головное дело. Об том сообщается на сайте регионального ведомства Ставрополья.
Тело 38-летнего мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями было обнаружено возле его автомобиля на участке местности, прилегающей к автодороге «Прасковея-Ачикулак», вечером 26 сентября. Следствие отрабатывает несколько версий, в том числе, конфликт на дороге.
Расследование уголовного дела продолжается, в настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств убийства.
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