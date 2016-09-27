27 сентября 2016, 18:41
СК завершил расследование дела няни-убийцы
Столичный главк Следственного комитета России завершил расследование уголовного дела в отношении Гульчехры Бобокуловой, сообщается на сайте ведомства.
Бобокулова работала няней в Москве. 29 февраля она была задержана возле метро «Октябрьское поле», где с головой своей подопечной в руках угрожала взорвать себя.
Ее обвиняют в убийстве малолетнего, умышленном уничтожении имущества путем поджога (она подожгла квартиру, где, как предполагается, убила ребенка) и в ложном сообщении о взрыве.
Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что Бобокулова «страдает хроническим психическим расстройством», говорится в сообщении.
Дело отправлено на утверждение в прокуратуру.
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