СК завершил расследование дела няни-убийцы

Столичный главк Следственного комитета России завершил расследование уголовного дела в отношении Гульчехры Бобокуловой, сообщается на сайте ведомства.

Бобокулова работала няней в Москве. 29 февраля она была задержана возле метро «Октябрьское поле», где с головой своей подопечной в руках угрожала взорвать себя.

Ее обвиняют в убийстве малолетнего, умышленном уничтожении имущества путем поджога (она подожгла квартиру, где, как предполагается, убила ребенка) и в ложном сообщении о взрыве.

Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что Бобокулова «страдает хроническим психическим расстройством», говорится в сообщении.

Дело отправлено на утверждение в прокуратуру.