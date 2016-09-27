Представитель ЛДПР впервые возглавит комитет по международным делам

На совещании лидеров фракций в Госдуме было объявлено о пакетном соглашении по разделу думских комитетов, сообщают «Ведомости».

Из 28 комитетов 13 возглавят единороссы, по пять - представители ЛДПР и КПРФ, три комитета достались представителям партии «Справедливая Россия».

Представители ЕР будут руководить комитетами по образованию и науке, природным и земельным ресурсам, транспорту и строительству, по культуре, обороне, бюджету, регламенту, здоровью, безопасности, энергетике, по делам национальностей и по экологии.

«Эсеры» продолжат возглавлять комитеты по ЖКХ и информполитике и присоединят комитет по финансовому рынку.

В ведение ЛДПР перешел комитет по международным делам, новый комитет по промышленности, экономике, предпринимательству и инновациям, комитет по федеративному устройству и местному самоуправлению, комитет по труду и комитет по спорту.

Представители КПРФ возглавят комитеты по делам СНГ, по общественным объединениям и религиозным организациям, по делам семьи, аграрной политике и региональной политике. Кроме того, в ведение коммунистов перешли комитеты по делам семьи и по религиозным объединениям.