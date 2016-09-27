СМИ узнали суть отчета следователей по гибели МН17 над Донбассом

Следственная группа, устанавливающая причины и обстоятельства гибели авиарейса «Малайзийских авиалиний» MH17, который был сбит над Украиной, собирается назвать местом запуска уничтожившей самолет ракеты «Бук» подконтрольную сепаратистам территорию, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Они утверждают, что доклад будет содержать карты Google Maps с указанием точного места запуска ракеты – рядом с населенным пунктом под названием Снежное. При этом газета не сообщает, какую страну представляют опрошенные ею дипломаты и откуда они получили сведения о выводах следственной группы.

В нее, напомним, входят специалисты из Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, которые занимаются сбором сведений о предполагаемых виновниках гибели самолета. Публикация отчета запланирована на среду, 28 сентября. Предполагается, что он может стать основой для возбуждения уголовного дела.

Российское оборонное ведомство при этом последовательно заявляет, что не фиксировало пусков ракет из контролируемого сепаратистами района в тот день, когда был сбит малайзийский самолет. Такие данные, по словам начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил генерал-майора Андрея Кобана, получены с помощью радиолокационного комплекса «Утес-Т», установленного в Ростовской области.

Напомним, в середине сентября «Новая газета» опубликовала возможный ответ российской стороны на публикацию отчета следственной группы по крушению MH17.