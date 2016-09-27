СМИ анонсировали совещание Иванова по транзиту нефтепродуктов

Специальный представитель президента РФ по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, до середины августа возглавлявший администрацию главы государства, намеревается 28 сентября провести совещание о перспективах перенаправки нефтепродуктов из прибалтийских портов в российские, передает РБК.

По данным издания, в совещании примут участие топ-менеджеры нефтегазовых компаний, «Транснефти» и ОАО «Российские железные дороги». Эту информацию РБК подтвердили три источника, близких к перечисленным компаниям.

По словам источника в окружении Сергея Иванова, в его рабочем графике действительно значится некое совещание, однако его повестка и список участников остаются неизвестными.

В пояснительной записке к совещанию, имеющейся в распоряжении РБК, говорится, что в настоящее время к прибалтийским портам ежегодно транспортируется около 49 млн тонн транзитных российских грузов, включая не только нефтепродукты, но также уголь, азотные и калийные удобрения.

«В результате российские терминалы недополучают порядка 1,3 млрд долларов выручки ежегодно. При этом происходит субсидирование экономики прибалтийских государств, ведущих по отношению к России недружелюбную политику», — цитирует издание документ.

Предполагается, что на совещании будут выработаны предложения по повышению привлекательности российских портов для перевалки нефтепродуктов — например, введение системы коэффициентов к тарифам РЖД.