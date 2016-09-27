Хворостовский отменил выступление в Венской опере ради химиотерапии

Оперный певец Дмитрий Хворостовский написал на своей странице в Facebook, что отменяет выступление на сцене Венской оперы в спектакле «Симон Бокканегра», премьера которого назначена на 30 сентября

«К сожалению, мне придется отказаться от роли Симона Бокканегра на сцене Венской оперы, следуя совету моего врача, пройти еще один курс химиотерапии», — написал он.

На официальном сайте Венской оперы сообщается, что на спектаклях 30 сентября, 3 и 6 октября заглавную партию будет исполнять итальянский баритон Марко Вратонья, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Большого театра агентству сообщили, что Хворостовский планирует дебютировать в опере Верди «Дон Карлос» 7 и 10 декабря.

Напомним, летом 2015 года у Дмитрия Хворостовского была диагностирована опухоль головного мозга.

26 сентября 2015 года, после лечения в Лондоне, Хворостовский вернулся на сцену и исполнил партию в опере «Трубадур» на сцене нью-йоркской Метрополитен-опера.