В Общественной палате допустили ограничение на аборты в России

Член Общественной палаты России Сергей Ряховский заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» о том, что в России могут ужесточить правила проведения абортов.

Отметив, что «мы живем в светском государстве, где есть определенные сложившиеся реалии», общественник предположил, что, «наверное, какие-то внесения изменений в подход к этой проблеме будут сделаны».

Ранее сегодня глава РПЦ патриарх Кирилл, как сообщает РИА Новости, подписал обращение, призывающее полностью запретить аборты в России.

Патриарх призывает признать за плодом статус человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом.

Также предлагается запретить искусственное прерывание беременности и репродуктивные технологии, неотъемлемой составляющей которых, по мнению церкви, является «унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития».