В Кремле сочли бездоказательными обвинения «друга Путина» в коррупции

В администрации президента России Владимира Путина считают бездоказательными обвинения его приближенных в коррупции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее на телеканале «Дождь» вышел репортаж, в котором говорилось, что бывший совладелец нефтетрейдера Gunvor Петр Колбин является другом детства президента. До 2010 года бизнесмен владел 10% Gunvor. По данным Минфина США, долю в нефтетрейдере мог контролировать сам Владимир Путин.

Песков, комментируя расследование, заявил, что ранее не слышал о том, что Петр Колбин был знакомым Путина.

«Я, честно говоря, не видел никогда обвинений. Какие-то рассуждения — они сплошь и рядом появляются. Какие-то рассуждения, скажем так, граничащие со спекуляцией», — сообщил пресс-секретарь.