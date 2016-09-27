Песков объяснил интерес к избирательной кампании в США упоминанием Путина

В Кремле следят за ходом избирательной кампании кандидатов в президенты США. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Вы знаете, честно говоря, повестка дня у нас достаточно перегружена. В целом, безусловно, мы внимательно следим за тем, как развивается предвыборная ситуация в США, но это не значит, что мы затаив дыхание отслеживаем все элементы этой электоральной кампании. Хотя, безусловно, мы обращаем внимание, особенно на какие-то моменты, зачастую эскапады, которые касаются нашей страны», — цитирует агентство Пескова.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что интерес вызывают не столько сами дебаты кандидатов в президенты Клинтон и Трампа, сколько тот факт, что «в этот раз как никогда Россия и Путин — ее (предвыборной кампании — ред.) неотъемлемые факторы», передает «Интерфакс».