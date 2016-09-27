Глава МАК встретится с главой польской комиссии по делу о крушении самолета Качиньского

Председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна Анодина встретится с главой польской подкомиссии Вацлавом Берчиньским. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Также сообщается, что о дате проведения встречи будет извещено дополнительно.

Напомним, 15 сентября 2016 года глава польского министерства обороны Антони Мачеревич заявил, что рассекретит и предоставит обществу архивные материалы дела об авиакатастрофе под Смоленском, в результате которой погиб польский президент Лех Качиньский.

В тот же день польская комиссия, занимающаяся повторным расследованием авиакатастрофы, заявила о манипуляциях с данными дела.

Берчиньский сообщил, что обнаружены вырезанные из записей «черных ящиков» фрагменты. По его словам, это «сигнал о неисправности первого двигателя и генератора, обоих высотомеров».

19 сентября часть документов, собранных повторной комиссией, была опубликована на сайте минобороны Польши.