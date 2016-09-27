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27 сентября 2016, 13:34
история Санкт-Петербург суды

Суд Петербурга отказал в иске о демонтаже доски Маннергейму

В. Мединский на открытии мемориальной доски Карлу Маннергейму.
В. Мединский на открытии мемориальной доски Карлу Маннергейму.
http://www.wikipravda.ru/

Смольнинский суд Санкт-Петербурга отклонил иск жителя города Павла Кузнецова к властям с требованием о признании незаконной установку памятной доски Карлу Маннергейму и проведении ее демонтажа, пишет «Интерфакс».

«Признать, что правительство совершило действия по установке доски, не представляется возможным. Это не установлено фактическими обстоятельствами», — заявила судья Татьяна Матусяк.

Павел Кузнецов подаст жалобу на это решение суда.

«Мы будем, безусловно, обжаловать данное решение и продолжим доставлять властям неудобства до тех пор, пока доску не будет решено снять», — сообщил адвокат истца Илья Ремесло.

16 июня 2016 мемориальная доска Карлу Маннергейму была установлена в присутствии главы президентской администрации Сергея Иванова и министра культуры Владимира Мединского.

1 июля 2016 года Петербургский совет по мемориальным доскам признал ее установку незаконной. К тому времени вандалы трижды заливали ее краской.

1 сентября министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что у него нет данных о предполагаемом снятии памятной доски маршалу Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге.

9 сентября петербургская полиция составила протокол в отношении мужчины, облившего краской памятную доску. В отношении задержанного был составлен протокол по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества. Мужчина был отпущен под обязательство о явке.

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