Медведев провел телефонные переговоры с премьером Турции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев переговорил по телефону со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом, сообщает пресс-служба правительства.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Премьеры обеих стран обсудили торгово-экономическое сотрудничество Турции и России. В частности, реализацию крупных энергетических проектов — газопровода «Турецкий поток» и строительство АЭС «Аккую».

Бинали Йылдырым также поздравил Дмитрия Медведева с успешным проведением выборов в Госдуму РФ. Он также подчеркнул заинтересованность в поступательном развитии российско-турецких отношений.

7 сентября стало известно, что турецкие власти выслали по дипломатическим каналам первые разрешения «Газпрому» на реализацию проекта «Турецкий поток» после его возобновления.

9 августа СМИ сообщили, что президент Турции реджеп Эрдоган в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге пообещал льготы для проекта атомной электростанции «Аккую», которую строит «Росатом».

30 июня МИД РФ подтвердил готовность российской стороны к восстановлению туристических связей с Турцией в полном объеме. Однако в ведомстве подчеркнули, что в России ожидают от властей Турции «принятия всех исчерпывающих мер для обеспечения безопасности российских граждан, посещающих Турцию с туристическими целями».