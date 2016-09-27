Захарченко заявил о психологическом давлении со стороны следствия

Задержанный врио главы управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко сообщил об оказываемом на него давлении со стороны следствия. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Правление "М" ФСБ всемогущее…, они продавливают решение в отношении меня, я это объективно вижу, но прошу суд перевести меня под домашний арест. Сейчас меня пытаются психологически сломать», — заявил Захарченко на заседании в суде.

Подследственный пояснил, что «они хотят, чтобы я оговорил не только себя, но и конкретных лиц».

Также полковник МВД заявил, что готов оказать содействие следствию, однако свою вину не признает. Также фигурант дела попросил об очной ставке с Анатолием Пшегорницким и топ-менеджером Нота-банка.

Захарченко отметил, что знал о том, что он находится под наблюдением сотрудников ФСБ, и считает, что слежка сразу бы выявила факт взятки, которая приписывается подсудимому.

«Если бы я был виновен, была бы взятка, меня бы сразу задержали», — цитирует полковника «Интерфакс».

Из материалов следствия стало известно, что расследование в отношении Дмитрия Захарченко санкционировал руководитель управления «М» ФСБ Сергей Алпатов.

Вместе с тем, московский городской суд признал арест Захарченко законным. «Решение Пресненского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», - огласил решение судья Дмитрий Пронякин.

Напомним, врио главы управления «Т» антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко был задержан 8 сентября по подозрению в получении взятки в размере 7 млн рублей. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере.