Трамп пожаловался на неисправный микрофон на дебатах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News заявил о предвзятом отношении к нему организаторов прошедших теледебатов.

Трамп пожаловался на работу своего микрофона, который якобы часто выключался. Также он отметил, что уровень громкости микрофона был ниже, чем у Хиллари Клинтон — кандидата в президенты от Демпартии США. При этом политик задается вопросом, не намеренно ли это было сделано.

Кандидат от республиканцев также отметил предвзятое отношение к нему ведущего дебатов Лестера Холта, который, по его мнению, задавал нечестные вопросы.

Напомним, что в штате Нью-Йорк прошел первый из трех раундов дебатов между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Согласно данным CNN, Клинтон выиграла первые дебаты с двойным перевесом в голосах опрошенных зрителей: 62% против 27% голосов участников опроса.

Сам же Трамп в своем Twitter привел результаты опросов журнала The Time, The Hill и телеканала CNBC, согласно которым он одержал внушительную победу над Клинтон.

«Я выиграл каждый опрос по итогам президентских дебатов, кроме CNN, который мало смотрят», — заявил республиканец.

Thank you! Four new #DebateNight polls with the MOVEMENT winning. Together, we will MAKE AMERICA SAFE & GREAT AGAIN!https://t.co/3KWOl2ibaW pic.twitter.com/Yl2XShopEv