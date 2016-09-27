СМИ рассказали о заинтересованности Microsoft в покупке Twitter

О возможном приобретении американской корпорацией Microsoft сети микроблогов Twitter сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По информации СМИ, уже в ближайший месяц может быть объявлено о заключении сделки с Microsoft.

Ранее сообщалось, что покупкой Twitter заинтересовался холдинг Walt Disney Company, работающий в индустрии развлечений, а также Google и Salesforce.

По данным агентства Bloomberg, стоимость компании оценивается более чем в 16 млрд долларов. По другим оценкам, Twitter может стоить около 20 млрд долларов.

Вместе с тем, отмечалось, что компания в 2016 году не оправдала ожиданий инвесторов. Рост выручки Twitter замедлился до 20%, при этом убыток достиг 107 млн долларов.