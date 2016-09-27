Украина использовала в Донбассе все советские минометы

Практически весь арсенал минометов, оставшихся на Украине после распада СССР, был израсходован в ходе военных действий в Донбассе. Об этом сообщил начальник вооружения украинской армии Николай Шевцов, передает «Интерфакс».

Он сообщил, что в Вооруженные силы Украины уже поступило около 200 новых минометов «Молот», произведенных на украинском оборонном заводе «Маяк».

«Ожидается и дальнейшая их поставка. Но по объективным причинам мы не будем озвучивать абсолютные показатели. Они поступают в ВСУ и уже используются на передовой», — добавил военачальник.