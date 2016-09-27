Суд отправил фигурантов дела о хищении квартир Минобороны за решетку

Зюзинский суд Москвы огласил приговор по делу о хищении квартир, принадлежащих российскому министерству обороны, передает ТАСС. Согласно решению суда, 14 фигурантов дела получили приговоры в виде лишения свободы на сроки от двух с половиной до восьми лет.

Максимальное наказание было присуждено Сергею Масловскому – восемь лет в колонии строгого режима и штраф в размере 200 тысяч рублей.

В материалах уголовного дела говорится, что преступная группа занималась оформлением подложных документах, на основании которых «ряд граждан» путем приватизации приобрели в собственность квартиры, до этого принадлежавшие государству. Следствие считает, что участники преступной группы получали процент от каждой такой сделки.

Признанный организатором мошеннической схемы прапорщик Валерий Даниелян в мае минувшего года был приговорен к 12 годам лишения свободы, вместе с ним за решетку отправились несколько его сообщников, некоторым фигурантам были присуждены штрафы.