Минпромторг урежет помощь успешным секторам автопрома

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о планах возглавляемого им ведомства в 2017 году сократить поддержку тех секторов отечественного автопрома, которые продемонстрировали положительную динамику, передает РИА Новости.

После заседания президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам глава Минпромторга пояснил, что за счет сокращения господдержки секторов автопрома с положительной динамикой будут реализованы программы типа «Автомобиля для села».

Такие программы, уточнил Мантуров, ориентированы на помощь конкретным группам потребителей и, соответственно, развитие отдельных секторов автомобильной промышленности.

Напомним, в середине сентября стало известно, что правительство выделило российскому автопрому 3,3 млрд рублей. Эти бюджетные ассигнования уйдут в Минпромторг, которому поручено проследить, чтобы они были потрачены на улучшение технических характеристик продукции и «более активное» ее продвижение.

При этом днем позже «Коммерсантъ» написал о планах российских властей по сокращению программ поддержки автопрома: в частности, по данным издания, планируется завершить программу обновления автопарка в 2017 году.