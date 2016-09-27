Источник опроверг отставку главы ГУЭБ МВД

Руководитель антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) генерал Андрей Курносенко не подавал рапорт об отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МВД.

«Руководитель ГУЭБиПК не подавал рапорт об отставке и в настоящее время находится на рабочем месте», — сказал собеседник агентства.

Ранее сегодня источники РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что Курносенко направил рапорт об уходе с должности.

По их данным, это было связано с задержанием врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК полковника Дмитрия Захарченко, при обыске у которого была изъята валюта на 8,5 млрд рублей.

«Курносенко уже на днях официальным указом пойдет в отставку», — говорил один из собеседников агентства.