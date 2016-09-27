Людмилу Нарусову назначили представителем Тувы в Совфеде

Глава Тувы Шолбан Кара-оол назначил сенатора Людмилу Нарусову членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и сделал ее представителем от правительства республики Тыва на срок его полномочий. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тувы.

Прежний представитель региона Мерген Ооржак перешел в госду по спискам партии «Единая Россия».

«Делегирование Людмилы Нарусовой в верхнюю палату стало возможным потому, что в июне этого года парламент принял закон, позволяющий не распространять обязательный для сенаторов пятилетний "ценз оседлости" на депутатов и сенаторов, которые в свое время в течение пяти лет представляли регион в Госдуме или Совфеде», — сказано в официальном сообщении о назначении.