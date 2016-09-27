В СМИ появился «указ» об упразднении Следственного комитета

В «Новую газету» поступил документ, выглядящий как указ президента России Владимира Путина об упразднении Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте издания.

В тексте документа говорится об упразднении СКР с 31 декабря и о передаче его функций МВД. Также сообщается о сокращении штата Следственного комитета на 50% с трудоустройством уволенных сотрудников в МВД.

Под документом стоит дата 23 сентября 2016 года.

При этом источники издания в правоохранительных органах заявили, что «указ» — это подделка, а для расформирования СКР необходимо принимать соответствующий закон.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что сообщения о ликвидации СК «циркулируют на уровне слухов». «А, как известно, слухи мы не комментируем», — добавил он.