Google представил приложение для скачивания роликов с YouTube

Американская компания Google Inc., которой принадлежит видеохостинг YouTube, представила мобильное приложение YouTube Go, позволяющее скачивать видео с YouTube на свой смартфон. Об этом сообщается в официальном блоге YouTube.

Кроме того, приложение позволит делиться скачанным видео с другими пользователями при помощи Bluetooth.

Перед скачиванием можно будет выбрать желаемое разрешение. Также приложение укажет размер скачиваемого файла.

Приложение рассчитано, в первую очередь, на страны, где доступ в интернет медленный и дорогой, например, в Индии.

Когда приложение будет запущено, и можно ли его будет скачать в России, не сообщается.