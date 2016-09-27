27 сентября 2016, 12:10
Google представил приложение для скачивания роликов с YouTube
Американская компания Google Inc., которой принадлежит видеохостинг YouTube, представила мобильное приложение YouTube Go, позволяющее скачивать видео с YouTube на свой смартфон. Об этом сообщается в официальном блоге YouTube.
Кроме того, приложение позволит делиться скачанным видео с другими пользователями при помощи Bluetooth.
Перед скачиванием можно будет выбрать желаемое разрешение. Также приложение укажет размер скачиваемого файла.
Приложение рассчитано, в первую очередь, на страны, где доступ в интернет медленный и дорогой, например, в Индии.
Когда приложение будет запущено, и можно ли его будет скачать в России, не сообщается.
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