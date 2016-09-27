27 сентября 2016, 12:27
Устную часть ЕГЭ по русскому планируют ввести в 2017 году
Минобрнауки планирует в 2017-2018 учебном году ввести устную часть в ЕГЭ по русскому языку, сообщила глава ведомства Ольга Васильева, передает РИА Новости.
«Что касается устной части ЕГЭ по русскому языку, в этом году — не будет. Она будет в следующем году», — сказала министр.
Она отметила, что до этого устная часть единого госэкзамена будет опробована на учениках 9-х классов.
«Мы пойдем апробировать устную часть ЕГЭ по русскому языку в 9-м классе. Если все пойдет так, как мы предполагаем, то в следующий год будет устная часть ЕГЭ по русскому языку», — сказала Васильева.
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