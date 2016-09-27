ЦБ согласовал с Минфином изменения в закон об ОСАГО

Минфин и Банк России согласовали окончательный вариант изменений в закон об ОСАГО, который будет внесен в Думу этой осенью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа.

Законопроект предусматривает, что при наступлении страхового случая пострадавшая машина будет направлена на ремонт. Работы будут проходить на станции восстановительного ремонта, которую потерпевший выберет «по согласованию со страховщиком».

В законопроекте прописаны требования к таким станциям: сроки ремонта, близкое расположение, сохранение гарантийных обязательств изготовителя транспортного средства. После введения в действие поправок, по оценке Минфина, свыше 90% выплат в ОСАГО будут производиться в виде ремонта.

При этом «в случае неоднократного в течение года нарушения страховщиком обязательств по восстановительному ремонту транспортных средств» ЦБ сможет на год запретить такому страховщику осуществлять натуральное возмещение причиненного вреда.

При этом ведомства отказались от деления полисов в зависимости от страховой суммы на три категории. Минфин планирует провести эти поправки отдельным блоком в более поздний срок.

Как ранее сообщал заместитель главы Минфина Алексей Моисеев, к 2020 году правительство намерено полностью отказаться от обязательных видов страхования — соответственно, и от регулирования страховых тарифов.