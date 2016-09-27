Журналист Григорий Пасько сообщил о нападении в Барнауле

Журналист Григорий Пасько, отбывший в начале 2000-х заключение за шпионаж в пользу Японии, сообщил в Facebook о нападении неизвестных в Барнауле.

Пасько является директором фонда поддержки расследовательской журналистики, в Барнауле он проводил мастер-классы для местных журналистов и блогеров.

По словам журналиста, нападение произошло сегодня, когда он возвращался в гостиницу. «В скверике, на пересечении Короленко и Ленина, перед зданием администрации города со мной поравнялись двое — здоровые, крепкие, оба в темных очках, спортивно одетые (куртка-джинсы). Не молодняк — лет по 35-40.

Бугай повыше, в светлой коричневой куртке, внезапно сильно ударил меня в висок. Настолько сильно, что я упал. Правда, быстро встал и даже начал нападать в ответ на бугая. <…> Первый кричал мне "Уезжай из нашего города! Мы тебя еще достанем!"» — описал Пасько нападение.

Он сообщил об инциденте в полицию.

По словам журналиста, накануне во время семинара к нему пришли полицейские и потребовали от участников предоставить документы.

«Не представились, сообщили лишь, что проверяют, не мигранты ли. Мигрантов среди журналистов, блогеров и студентов не оказалось. Меня не проверяли», — написал Пасько.

Он отметил, что такой проверки не проводилось ни разу за всю историю его журналистских школ, начиная с 2009 года.