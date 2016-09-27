Голодец опровергла слухи об обсуждении властями разморозки пенсий

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что правительство России не обсуждает предложение Минэкономразвития о частичной разморозке пенсионных накоплений в 2017 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такого нет, и бюджет уже настолько сверстан, что все деньги, которые собираются в Пенсионном фонде, будут направлены на пенсионеров», — сказала Голодец.

Напомним, речь идет о предложении МЭР разморозить в 2017 году 1% пенсионных накоплений из 6%, идущих на его формирование, сделанном 23 сентября 2016 года.

В тот же день Голодец опровергла слухи о том, что правительство РФ обсуждает вопрос отмены пенсий работающим пенсионерам, но напомнила, что такой законопроект существует уже несколько лет.

Вскоре министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2018 году начнет работу новая модель формирования добровольных накоплений граждан. Он подчеркнул, что государство планирует создать для граждан более интересные предложения, чем недвижимость или банковские вклады.