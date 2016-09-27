Пентагон потратит 108 млрд долларов на ядерное оружие против России

Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что собирается исправить ошибки последнего десятилетия и увеличить финансирование ядерного вооружения США. Кроме того, он заявил о разработке нового поколения этого вида оружия, которое потребует сотни миллиардов в ближайшие десятилетия, сообщает ABC News.

В своей речи Картер подчеркнул, что, несмотря на окончание холодной войны, ядерное оружие по-прежнему необходимо для сдерживания России и других потенциальных агрессоров.

«Сегодня наиболее вероятным является не применение ядерного оружия по сценарию «классической войны», скорее всего, наши противники прибегнут к более мелким, но от того не менее грозным и беспримерным по опасности, атакам. Например, Россия или Северная Корея», — заявил Картер.

Он подчеркнул, что намерен компенсировать десятилетия недостаточных инвестиций в области ядерного сдерживания. Картер сообщил, что Пентагон планирует потратить около 108 млрд долларов в следующие пять лет.