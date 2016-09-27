СМИ сообщили о резком ухудшении состояния экс-президента Израиля

Состояние здоровья бывшего президента Израиля Шимона Переса, перенесшего две недели назад инсульт, резко ухудшилось. Об этом сообщает телеканал i24.

Врачи заявили, что надежды вернуть Переса к жизни нет, и его неврологическое состояние является необратимым.

Ранее сообщалось, что 93-летний Шимон Перес перенес инсульт и находился в тяжелом состоянии. Медики смогли остановить кровоизлияние, однако экс-президента пришлось погрузить в искусственную кому и подключить к аппарату вентиляции легких.

Отметим, что Шимон Перес возглавлял страну с 2007 по 2014 годы. Местные СМИ подчеркивают большой авторитет Переса как в Израиле, так и за рубежом.