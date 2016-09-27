СМИ узнали о связи бывшего акционера Gunvor с Путиным

Петр Колбин, бывший совладелец нефтетрейдера Gunvor, является другом детства президента России Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал «Дождь», опираясь на материалы собственного расследования.

По версии «Дождя», знакомство Путина и Колбина началось еще в 1954 году в деревне Именицы Ленинградской области. В то время их отцы общались, семья Путиных снимала на лето дачу. Телеканал отмечает, что дружба мальчиков длилась много лет и перешла во взрослую жизнь.

Телеканал приводит информацию, что после выборов 2000 года, когда Владимир Путин стал президентом, отец Колбина получил от него письмо. Вместе с этим Петр Колбин пришел в большой бизнес и стал одним из богатейших бизнесменов страны. На 2016 год состояние Колбина составляет более полумиллиарда долларов, предприниматель занимает 149-е место в рейтинге богатейших бизнесменов по версии Forbes.

Петр Колбин владел минимум 10% акций мирового Gunvor с 2010 года, также нефтетрейдером «Сургутэкс», экспортирующим продукцию «Сургутнефтегаза». Отмечается, что бизнесмен контролировал часть крупных поставщиков «Газпрома». Кроме того, заключил удачную сделку по купле-продаже акций компании «Ямал СПГ».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не встречал фамилию Колбина среди знакомых Владимира Путина.

Бывший акционер Gunvor Геннадий Тимченко не стал комментировать деятельность Петра Колбина.

Информацию от самого бизнесмена получить не удалось, резюмирует «Дождь».