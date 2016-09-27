В заповедниках запретят пользоваться пластиковыми стаканами

Глава Минприроды РФ Сергей Донской сообщил о намерении запретить использование пластиковых изделий и пакетов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Об этом сообщает RT.

«Речь о пластике, попадающем в отходы. Это и стаканчики, и много чего ещё. Нужно что-то делать с отдыхающими — с загрязнением ими мест особого экологического внимания. Когда люди приезжают на Байкал, все поголовно начинают кричать, что много мусора. И сами же мусорят! А так мы хотя бы избавимся от того мусора, который очень долго разлагается», — пояснил Донской.

По его словам, новые правила будут действовать только на территории особо охраняемых зон, а не во всей России.

«Это, например, Байкал. И почти весь Сочи — это национальный парк», — отметил Донской.

Общая площадь ООПТ составляет 11,9% общей территории страны, около 200 млн гектаров.

Запрет на пластиковые изделия вызван тем, что они составляют самую объемную и долго разлагающуюся часть отходов.