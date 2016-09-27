Владелец телеканала «112 Украина» попросил убежища в Бельгии

Владелец украинского новостного телеканала «112 Украина» Андрей Подщипков попросил политическое убежище в Бельгии. Об этом пишет издание «Детектор медиа» со ссылкой на бывшего креативного директора телеканала Виктора Зубрицкого.

По его словам, оформление документов идет с начала 2016 года. Он добавил, что Подщипков живет в Брюсселе.

По словам бывшего руководителя департамента по борьбе с наркопреступностью МВД Украины Ильи Кивы, реальным собственником телеканала является Зубрицкий. Сейчас, по его словам, медиаменеджер находится в Москве. Среди возможных владельцев канала СМИ также называют бывшего главу МВД Украины Виктора Захарченко.