27 сентября 2016, 17:45
Владелец телеканала «112 Украина» попросил убежища в Бельгии
Владелец украинского новостного телеканала «112 Украина» Андрей Подщипков попросил политическое убежище в Бельгии. Об этом пишет издание «Детектор медиа» со ссылкой на бывшего креативного директора телеканала Виктора Зубрицкого.
По его словам, оформление документов идет с начала 2016 года. Он добавил, что Подщипков живет в Брюсселе.
По словам бывшего руководителя департамента по борьбе с наркопреступностью МВД Украины Ильи Кивы, реальным собственником телеканала является Зубрицкий. Сейчас, по его словам, медиаменеджер находится в Москве. Среди возможных владельцев канала СМИ также называют бывшего главу МВД Украины Виктора Захарченко.
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