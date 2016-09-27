В Новой Зеландии открылся единственный в мире частный космодром

Американо-новозеландская компания Rocket Lab открыла первый частный космодром в мире. Как сообщается в пресс-релизе Минэкономразвития Новой Зеландии, космодром открыл министр экономики Стивен Джойс.

Площадка для запуска ракет открылась на новозеландском полуострове Махия. Rocket Lab называет площадку «первым в мире частным комплексом для запуска ракет на орбиту», говорится на официальном сайте компании.

Rocket Lab будет запускать с космодрома собственные ракеты Electron, при помощи которых на орбиту будут доставляться небольшие спутники. Первые тестовые запуски ракеты планируются уже в этом году.