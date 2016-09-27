Ученые задумали получить для анализа воду из гейзеров Европы

Астрономы сообщают, что пары воды, которые порой выбрасывают в космическое пространство гейзеры на спутнике Юпитера Европе, могут быть собраны для изучения специальным космическим аппаратом НАСА, который прибудет к Европе в конце 2020-х годов.

В 2014 году космический телескоп Хаббла зафиксировал в южном полушарии Европы три шлейфа высотой до 200 километров. Если предположения ученых верны, и гейзеры Европы действительно выбрасывают воду, как это происходит на спутнике Сатурна Энцеладе, то они могут стать полезными помощниками в изучении подледного океана Европы. Анализ паров воды может указать, есть ли на дне этого океана гидротермальная активность, также по концентрации различных молекул можно будет выявить метаболизм живых существ, которые могли бы обитать в этом океане.

Разрабатывая миссию к Европе, которая может стартовать уже в 2022 году, специалисты НАСА предусмотрели ряд инструментов, которые пригодятся в исследовании водных паров, если их удастся обнаружить. Среди них есть ультрафиолетовый спектрограф, анализатор пыли, тепловой картограф, а также чувствительный масс-спектрометр, который сможет идентифицировать органические молекулы массой до 500 или 1000 атомных единиц, в том числе аминокислоты и жирные кислоты, которые могут служить признаками наличия жизни. Этот прибор также сможет рассматривать концентрацию молекул, таких как метан и молекулярный водород, которые могут указать на метаболическую активность бактерий. Пока еще не ясно, будет ли миссия к Европе включать и спускаемый аппарат. По словам представителей НАСА, для этого потребуется выделить дополнительное финансирование. На данный момент в качестве основного варианта рассматривается орбитальный автоматический аппарат, который совершит 45 витков вокруг Европы.