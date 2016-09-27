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27 сентября 2016, 10:54
биология генетика палеонтология рыбы эволюция

Эволюционный успех рыб не связан с удвоением генома

Крылатка-зебра (лат. Pterois volitans)
Крылатка-зебра (лат. Pterois volitans)
Orest Shvadchak/Flickr

Биологи давно обращали внимание на поразительное изобилие видов рыб. Их насчитывается сейчас около 30 тысяч, что больше, чем число видов ныне живущих млекопитающих, рептилий и амфибий вместе взятых. Многие исследователи предполагали, что изобилие видов костистых рыб возникла из-за удвоения их генома, что позволило дополнительным копиям генов эволюционировать независимо. Судя по недавно опубликованному исследованию, теперь придется искать новое объяснение.

В своей работе Джон Кларк (John Clarke), палеонтолог из Университета Пенсильвании, решил сравнить разнообразие палеонтологических находок костных рыб, у которых произошло удвоение генома, и рыб из другой эволюционной группы, где этого не случилось. Кларк и его коллеги пришли к выводу, что, хотя геном костных рыб и был удвоен 160 миллионов лет назад, в течение следующих 150 миллионов лет среди них появилось весьма ограниченное число форм. А вот инфракласс костных ганоидов, или холостей (Holostei) в мезозойскую эру изобиловал самыми разнообразными видами. Ученые говорят, что их работа подтверждает важность палеонтологического материала для проверки эволюционных гипотез. Если оценивать только современное состояние, рыбы из инфракласса костных ганоидов немногочисленны, существует всего восемь видов, принадлежащих к двум семействам: панцирникообразных (Lepisosteiformes) и амиеобразных (Amiiformes). Но число исчезнувших видов значительно больше и они ошеломляют разнообразием форм тела. А вот костистые рыбы, не смотря на давнее удвоение генома, “стартовали медленно” и только в последний миллион лет среди них началось активное видообразование. Работа Кларка и его коллег опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences

Тем не менее, ряд ключевых моментов эволюции животных, по-прежнему объясняется удвоением генома. Например, такое удвоение произошло после отделения предков всех хордовых от предков ланцетников и оболочников, а также после разделения линий бесчелюстных рыб и костных и хрящевых рыб.

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