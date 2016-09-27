Американские горки помогают от камней в почках

Группа исследователей установила, что катание на аттракционах типа американских горок может быть полезно при почечнокаменной болезни.

Уролог Дэвид Уортингер (David D. Wartinger) обратил внимание, что некоторые его пациенты рассказывали об излечении от небольших камней в почках после посещения американских горок Big Thunder Mountain Railroad в центре развлечений «Дисней Уорлд» в Орландо. Он учел также ранее описанные случаи, когда умеренная физическая активность способствовала излечению. Против небольших камней оказывались эффективными прыжки на батуте, банджи-джампинг, езда на велосипеде по пересеченной местности и даже чихание.

Уортингер и его коллеги из Университета штата Мичиган отправились сами отправились в «Дисней Уорлд», захватив с собой отпечатанную на 3D-принтере точную анатомическую модель почки с подлинными почечными камнями и мочой пациента внутри. Модель была помещена в рюкзак, с которым исследователи катались на аттракционе Big Thunder Mountain Railroad, держа его в районе поясницы, где должна была бы располагаться настоящая почка. После двадцати поездок они перешли к аттракционам Space Mountain и Walt Disney World railroad, на которых тоже проехались по двадцать раз. После каждой поездки проверялось состояние модели и камней внутри нее. Они обнаружили, что размер камня действительно уменьшается, причем, если сидеть на заднем сиденье кабинки, потеря составляет до 60 % за поездку, а если на переднем – всего 17 %. По мнению исследователей, мощные случайным образом направленные силы деформируют камни, а раздробленные части камней выводятся потом с мочой.

Ученые считают, что такие аттракционы могут стать действенным средством в борьбе с мелкими (до четырех миллиметров) почечными камнями. Результаты опытов Уортингера и его коллег опубликовал Journal of the American Osteopathic Association.