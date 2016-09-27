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27 сентября 2016, 17:13
Мексика насекомые охрана лесов

Мексиканская полиция защищает перелетных бабочек

Бабочка-монарх
Бабочка-монарх
Tiago Fernandes/Flickr

Крупную операцию провела недавно полиция Мексики в районе биосферного заповедника бабочек-монархов в штате Мичоакан.

Бабочка-монарх (Danaus plexippus) совершает ежегодные перелеты из Канады и США в Мексику на зимовку. Чтобы сохранить тепло, они собираются большими группами на деревьях, так что ветви даже нагибаются под их тяжестью. В феврале бабочки приступают к спариванию, а затем отправляются в обратный путь. Если юга США достигают те насекомые, что зимовали в Мексике, то дальнейший путь на север продолжают их потомки, а наиболее дальних районов достигают лишь третье и четвертое поколения.

Но на территории заповедника действуют группы незаконных лесорубов, которые уничтожают места зимовок бабочек. Против них была направлена специальная операция, в которой участвовали 220 полицейских и 40 инспекторов лесной службы. С помощью вертолетов они выявили семь незаконных вырубок.

Подобная практика была начата властями Мексики в 2007 году, когда были обнаружены и закрыты более 70 нелегальных лесопилок и арестовано около 250 человек. В последующие годы число браконьерских вырубок снизилось почти до нуля, но с 2012 года оно снова начало расти.

Количество бабочек-монархов значительно колебалось в прошедшие годы. В прошлом зимующие бабочки покрывали почти 44 гектара леса. Но в 2013 году они занимали всего 0,54 гектара, а в 2014 году – 1,13 гектара. Бабочки, прилетевшие в декабре 2015 года, заняли целых десять гектаров, но из-за сильного похолодания в марте из приблизительно 82 миллионов бабочек 6,2 миллиона погибли. Сильные ветры и дождь уничтожили также почти 133 гектара леса.

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