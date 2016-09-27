Захарченко рассказал о встрече с другом в день «получения взятки»

Фигурант громкого дела, арестованный врио главы управления «Т» антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко заявил, что в день получения приписываемой ему взятки встречался с другом Анатолием Пшегорницким. Об этом сообщает ТАСС.

Захарченко подчеркнул, что он и Пшегорницкий знали о прослушке ФСБ.

«Я якобы получил взятку от неустановленного лица. Я действительно встретился в этот день со своим другом Анатолием Пшегорницким. Проводилась запись моих разговоров, охранник в ресторане дал тарелку официанту и ее поставили на наш стол, а весь наш разговор до расставания с Пшегорницким был шуточный. Я знал, что в отношении меня проходил комплекс оперативно-разыскных мероприятий», — пояснил обвиняемый.

Вместе с тем полковник отмечает отсутствие расшифровок записей разговоров. «Их нет, так как если была бы взятка, то органы должны были отреагировать немедленно. Но взятки не было», — сказал Захарченко.

Ранее обвиняемый сообщил об оказываемом на него давлении со стороны сотрудников правоохранительных органов. При этом он выразил готовность оказать содействие следствию, однако свою вину не признает. Захарченко также попросил об очной ставке с Анатолием Пшегорницким и топ-менеджером Нота-банка.

Напомним, что Московский городской суд признал арест Дмитрия Захарченко законным. В ходе рассмотрения жалобы защиты прокурор сообщил новые данные по делу. «В ходе обыска на работе Захарченко в помойном ведре туалета был найден ключ от автомобиля Acura, где нашли его паспорта и деньги, — 13 млн рублей, 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро», — отметил прокурор в Мосгорсуде.

Дмитрий Захарченко был задержан 8 сентября по подозрению в получении взятки в размере 7 млн рублей. Он обвиняется по статье 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), статье 294 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования) и статье 290 УК РФ (Получение взятки).