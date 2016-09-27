Телеведущий Алексей Пушков перейдет из Госдумы в Совфед

Ведущий программы «Постскриптум» на канале «ТВ Центр», экс-глава думского комитета по международным делам Алексей Пушков этой осенью перейдет на работу в Совет Федерации, пишет «Коммерсантъ».

Пушков избрался депутатом пермского заксобрания и будет представлять в Совфеде Пермский край.

Всего в Совет Федерации по итогам региональных выборов 18 сентября придут 19 новых сенаторов от заксобраний и несколько представителей губернаторов.

Среди новых членов верхней палаты парламента вдова бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова, бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, бывший зампредседателя Госдумы Александр Бабаков.