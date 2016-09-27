Минобороны опровергло сближение российских Ту-160 с исландским лайнером

Минобороны России опровергло сообщения о том, что российские военные самолеты приближались на опасное расстояние к исландскому гражданскому лайнеру. Об этом сообщает «Интерфакс».

Накануне исландские СМИ сообщили, что 22 сентября два российских бомбардировщика Ту-22М пролетели под исландским пассажирским самолетом рейса Рейкьявик — Стокгольм. При этом российские самолеты, согласно данным пилота лайнера, летели при выключенных транспондерах, так что автоматика пассажирского судна не смогла бы предупредить пилотов об опасном сближении.

Сегодня МИД Исландии, как пишет Mbl.is, выразил протест по поводу инцидента и уточнил, что российских бомбардировщиков было три, и это были Ту-160.

По данным ведомства, ВКС РФ находились в 1800-2700 метрах ниже гражданского самолета.

«Сообщение исландских пилотов и дипломатов о якобы опасном сближении российских самолетов дальней авиации к гражданскому лайнеру над акваторией Норвежского моря — не более чем плод их личной фантазии», — ответил на это официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, 22 сентября российские Ту-160 «с включенными транспондерами следовали по маршруту патрулирования на значительном безопасном удалении от гражданских самолетов и без пересечения воздушных трасс».